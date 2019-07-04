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В Донбассе загорелся заминированный лес 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар вспыхнул на территории лесничества в Луганской области Украины, горит лесная подстилка на заминированной территории, произошел взрыв, один человек ранен, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"Возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 гектаров. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возгорание произошло в среду.
По данным пресс-службы, во время работ по локализации пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист.
Специалисты проводят работы по разминированию местности, добавили в Госслужбе по ЧС.
По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) четверга на место пожара направили 110 человек и 15 единиц техники, в том числе взрывотехников.
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