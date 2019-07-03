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Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров.
"Да, найдена… Икона с окладом (накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов — ред.) сильно пострадали", — сказала собеседница агентства.
Она не смогла уточнить, возможно ли восстановить икону, пояснив, что данный вопрос — в компетенции специалистов.
По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях. Икона Царицы Небесной и Богомладенца Христа большого размера − 108 на 89 сантиметров, добавляется на сайте.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Курганская Область
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