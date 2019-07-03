При пожаре в Чимеевском монастыре пострадала чудотворная икона

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области , она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. Никто не пострадал.

Икона с окладом сильно пострадали, в епархии не смогли уточнить, возможно ли восстановить икону, пояснив, что вопрос в компетенции специалистов.

По преданию, в XVIII веке чудотворная икона приплыла в Чимеевскую слободу по реке, причем против течения. Ее поместили в существовавшую тогда церковь Константина и Елены, которая в 1770-м была полностью уничтожена пожаром. В огне уцелела лишь икона.

Чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни свидетельств о таких случаях.