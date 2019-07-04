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Огонь в Якутии уничтожил свыше 387 тыс. га леса 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Пожары в Якутии уничтожили свыше 387 тыс. гектаров леса, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
"Общая площадь, пройденная огнем, составила 684 522 га, из них лесной площади — 387 695 га, нелесной — 296 827 га", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на площади 689,5 га. На землях иных категорий в Верхоянском улусе на севере Якутии действуют пять природных пожаров на общей площади 243 591 га. Локализованы три пожара на площади 102 800 га.
К тушению пожаров привлекли более 360 человек, в том числе 87 работников службы наземной охраны лесов. Мобилизованы 123 человека из числа местного населения, задействовано 28 единиц техники.
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Пожары , Республика Саха (Якутия)
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