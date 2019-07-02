Reuters: Россия сообщила Норвегии о взрыве газа на подлодке

Российские чиновники сообщили Центру радиационной и ядерной безопасности Норвегии о взрыве газа на подлодке, рассказал директор центра. По его словам, повышенного уровня радиации норвежские специалисты не зафиксировали.

«Мы провели проверки, и мы не наблюдаем слишком высоких уровней радиации в этом районе», — сказал Reuters Пер Странд, директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

Он заявил, что российские чиновники сообщили его агентству, что на борту подводной лодки произошел взрыв газа.

В понедельник, 1 июля, погибли 14 подводников ВМФ России . О произошедшем стало известно только на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Где именно произошло ЧП, Минобороны не уточнило, отметив лишь, что аппарат в это время был в территориальных водах России, а сейчас находится на базе в Североморске

О самом аппарате Минобороны сообщило только, что он предназначен для изучения придонного пространства и дна океана в интересах ВМФ и во время инцидента подводники занимались батиметрическими измерениями — то есть измеряли глубину специальным оборудованием.

О произошедшем министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину . Он сообщил, что ЧП произошло в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота. Другие детали о самом инциденте и судне Шойгу не привел. Путин отметил, что среди 14 погибших — семь капитанов I ранга и двое Героев России.

«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», — сказал Путин.

Он поручил министру выехать в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию по расследованию «на безусловное выявление причин этой трагедии».

ЧП произошло на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», сообщил ранее источник РБК в силовых структурах. В свою очередь «Открытые медиа» со ссылкой на два источника на Северном флоте ВМФ утверждают, что пожар произошел не на «Лошарике». По словам одного из собеседников «Открытых медиа», ЧП произошло на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье». Другой собеседник сказал, что авария произошла на атомной подводной лодке БС-64 «Оренбург», которая является носителем для АС-12.

Отсутствие в официальных сообщениях наименования потерпевшего аварию аппарата означает, что речь идет, по всей видимости, об автономной глубоководной станции (АГС) Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер, пишут «Ведомости» со ссылкой на бывшего офицера ВМФ.

Источник, близкий к ВМФ, и источник в промышленности подтвердил изданию, что пожар произошел на одной из АГС. По словам источника, близкого к ВМФ, возгорание произошло в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной лодкой-носителем — их используют, чтобы увеличить радиус действия АГС.