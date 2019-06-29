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Штраф за неосторожное обращение с огнём вырос до 500 тысяч рублей 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: МЧС РОССИИ
В России установлена повышенная административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. Соответствующий закон вступает в силу 29 июня.
Изменения внесены в статью 8.32 Кодекса об административных правонарушениях. Для граждан установлены штрафы до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч, и для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Составлять протоколы по данной категории административных правонарушений будет полиция, лесная охрана и сотрудники федеральной службы государственного пожарного надзора в лесах. Рассматривать такие дела будут органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор и федеральный государственный пожарный надзор, а также органы исполнительной власти регионов, осуществляющих лесную охрану.
По словам замдиректора департамента госполитики в области лесных ресурсов Минприроды Владимира Читоркина, система борьбы с лесными пожарами в последние годы претерпела значительные изменения. Созданы федеральные и региональные штабы, введена административная ответственность за непредоставление сведений о пожарной опасности в лесах. В 2018 году на противопожарные мероприятия и профилактику пожаров из бюджета было выделено на 30% больше средств, чем в 2017 году. В 2019 и 2020 году увеличено финансирование на приобретение техники и усиление патрулирования лесов.
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