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Жители Кургана приготовились к падению своего многоквартирного дома 

360tv.ru 5 часов назад
Аварийный многоквартирный жилой дом № 15 по улице Дзержинского в Кургане может рухнуть в любой момент. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Крыша, кровля и несущие стены здания признаны аварийными. Специалисты допускают внезапное обрушение чердачных и междуэтажных перекрытий, конструкций крыши. Дом необходимо снести, так как состояние строительных конструкций ухудшилось, а дальнейшая эксплуатация многоквартирного дома представляет опасность для жизни и здоровья людей. Однако в нем до сих пор живут курганцы, а местная администрация не проводила никаких противоаварийных работ.
Городская прокуратура направила в суд иск о бездействии мэрии.
Агентство пообщалось с пресс-службой города. Как рассказали в мэрии, строение включено в программу переселения до 2024 года среди первоочередных. А до 2019-го администрация города проводила работы по его укреплению.
Всего в Кургане стоят около 200 аварийных домов.
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Пожары , Генпрокуратура РФ , Курган
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