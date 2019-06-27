Лесные пожары в России: огнем охвачено 20 тысяч гектаров в 10 регионах

России растет площадь лесных пожаров. Огнем охвачено почти 20 тысяч гектаров в 10 регионах страны. Это данные федеральной службы «Авиалесоохраны», передает «МИР 24».

Так, на Чукотке от борьбы с двумя лесными пожарами отказались. Они горят в труднодоступной местности и не угрожают людям. Сейчас спасатели пытаются самолетами потушить два оленьих пастбища. В Забайкалье на помощь спасателям пришла природа — в регионе второй день льют проливные дожди. В Красноярском крае за лесными пожарами следят при помощи системы видеонаблюдения. Камеры помогают увидеть огонь на расстоянии 20 километров.

Добавим, что сейчас пожароопасный режим введен в 82 регионах России.