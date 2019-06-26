Прокуратура Франции назвала возможные причины пожара в Нотр-Даме

Парижская прокуратура озвучила результаты предварительного расследования причин пожара на Соборе Парижской Богоматери, сообщает журнал Le Figaro.

По словам прокурора Парижа Реми Хейца, к пожару в Соборе могли привести неполадки с электричеством или непотушенная сигарета. При этом точную причину инцидента прокуратура назвать пока не может.

«В настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы. Хотя и были выявлены определенные неисправности (…), проведенные расследования, однако, не позволяют до настоящего времени определить причины пожара», — заявил Хейц.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Распространение пламени привело к полному обрушению крыши, шпиля и часов. После нескольких часов тушения командир парижской пожарной службы заявил, что специалистам удалось спасти несущие конструкции собора, передавал телеканал BFM TV. Полностью ликвидировать пожар удалось только на следующее утро.