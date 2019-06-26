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Прокуратура Франции назвала возможные причины пожара в Нотр-Даме 

Rambler News Service + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Парижская прокуратура озвучила результаты предварительного расследования причин пожара на Соборе Парижской Богоматери, сообщает журнал Le Figaro.
По словам прокурора Парижа Реми Хейца, к пожару в Соборе могли привести неполадки с электричеством или непотушенная сигарета. При этом точную причину инцидента прокуратура назвать пока не может.
«В настоящее время нет никаких доказательств в поддержку криминальной гипотезы. Хотя и были выявлены определенные неисправности (…), проведенные расследования, однако, не позволяют до настоящего времени определить причины пожара», — заявил Хейц.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Распространение пламени привело к полному обрушению крыши, шпиля и часов. После нескольких часов тушения командир парижской пожарной службы заявил, что специалистам удалось спасти несущие конструкции собора, передавал телеканал BFM TV. Полностью ликвидировать пожар удалось только на следующее утро.
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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Франция
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