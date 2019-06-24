Офис ЛДПР подожгли в Волгограде

Специалисты главного управления МЧС по Волгоградской области установили причину пожара на входе в региональное отделение Либерально-демократической партии России.

По данным novostivolgograda.ru, огонь разгорелся в офисе ЛДПР на улице Советской из-за «занесения открытого огня неизвестными лицами». Предполагаемого поджигателя будут искать по записям с камер наблюдения.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в ночь с 23 на 24 июня. Они прибыли вовремя и уже через 16 минут после обращения справились с огнем. Площадь пожара составила меньше одного квадратного метра, в помещении обгорела дверь.

Ранее, 16 марта, фасад отделения ЛДПР в Волгограде и партийный микроавтобус были исписаны нецензурной бранью. Выяснилось, что оскорбительные граффити оставили трое членов партии в пьяном виде, все они были исключены из рядов либерал-демократов.