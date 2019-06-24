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Офис ЛДПР подожгли в Волгограде 

Ридус 37 минут назад
Фото: vk.com
Специалисты главного управления МЧС по Волгоградской области установили причину пожара на входе в региональное отделение Либерально-демократической партии России.
По данным novostivolgograda.ru, огонь разгорелся в офисе ЛДПР на улице Советской из-за «занесения открытого огня неизвестными лицами». Предполагаемого поджигателя будут искать по записям с камер наблюдения.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в ночь с 23 на 24 июня. Они прибыли вовремя и уже через 16 минут после обращения справились с огнем. Площадь пожара составила меньше одного квадратного метра, в помещении обгорела дверь.
Ранее, 16 марта, фасад отделения ЛДПР в Волгограде и партийный микроавтобус были исписаны нецензурной бранью. Выяснилось, что оскорбительные граффити оставили трое членов партии в пьяном виде, все они были исключены из рядов либерал-демократов.
В апреле 2019 года житель крымского Щелкино выдвинул обвинение против местной организации ЛДПР, что она выдвигает в муниципальные депутаты Сергея Яковенко, отсидевшего 13 лет за убийство подростка с особой жестокостью. Члены партии опровергли это заявление.
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Пожары , Происшествия , Сергей Яковенко , МЧС , Волгоград , Волгоградская Область
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