Строительный мусор загорелся у храма в Москве

Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве , площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелся строительный мусор у здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Общая площадь пожара составляет 250 кв. м", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия вызвали спецтехнику и пожарную авиацию.