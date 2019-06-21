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Строительный мусор загорелся у храма в Москве 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Загорелся строительный мусор у здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Общая площадь пожара составляет 250 кв. м", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия вызвали спецтехнику и пожарную авиацию.
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