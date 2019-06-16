В Якутии огонь уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса

Огонь в Якутии уничтожил свыше 80 тысяч гектаров леса, ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

В ведомстве отметили, что на 16 июня в республике ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 94,5 гектара.

Действующих пожаров в регионе семь, в том числе в Якутске Верхоянском , Нюрбинском, Олекминском , Томпонском и Усть-Алданском районах. Локализован один лесной пожар в Олекминском районе.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 114 355 гектаров, из них лесной площади — 87 356 гектаров, нелесной — 26 999 гектаров", — рассказали в пресс-службе.

На тушение пожаров привлечены 136 человек, задействовано 12 единиц техники.

"Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Олекминском, Томпонском, Усть-Алданском районах — сухие грозы, в Якутске — по вине населения, в Верхоянском улусе — переход огня на лесной фонд с земель иных категорий", — установили экологи.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 66 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах.

Ранее сообщалось, что материалы прокурорской проверки по факту пожаров в Верхоянском районе Якутии, где введен режим ЧС, направлены в следственный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.