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В пострадавший от пожара Нотр-Дам вложили более 3,6 млн евро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Расходы на укрепление конструкций собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего от пожара в апреле, составили 3,6 млн евро, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети.
Об этом архиепископ сообщил после проведения первой с момента пожара мессы в Нотр-Даме, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.
По его словам, работы по укреплению конструкций поврежденного здания продолжаются.
Накануне сообщалось, что обещавшие пожертвовать на восстановление собора Нотр-Дам в Париже французские меценаты и миллиардеры до сих пор ничего не перевели.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.
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Пожары , ИТАР-ТАСС
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