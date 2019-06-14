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В дальневосточных лесах тушат 18 пожаров 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Более ста пожаров горят в пятницу в лесах Дальнего Востока, 18 из них тушат, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"К утру пятницы действует 101 лесной пожар, на площади 125 689,4 гектара, из них по 83 пожарам принято решение КЧС и ОПБ о приостановке тушения на площади 125 034 гектара. Работы по тушению ведутся на 18 лесных пожарах на площади 655,4 гектара, из них шесть пожаров локализованы на площади 385 гектаров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки в округе было потушено 30 из 131 пожара. Комиссии по ЧС приняли решение не тушить 83 очага. Площадь, пройденная огнем за сутки, превысила 7,9 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что решения о прекращении тушения пожаров принимается в отношении очагов в "зоне контроля", которые находятся в труднодоступной местности и не угрожают населенным пунктам. Затраты на их тушение превышают предполагаемый вред.
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