Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Газохранилище взорвалось в Казахстане 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Кадр видео из соцсетей
В пригороде казахского Шымкента произошел взрыв. Инцидент случился на территории газового хранилища. Об этом сообщил телеканал РЕН со ссылкой на городской департамент по ЧС.
Взрыв произошел на территории газового хранилища. После этого начался пожар на газозаправочной станции ТОО «Мураз», расположенной на проспекте Жибек Жолы.
Через 1 час и 33 минуты после прибытия на место пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.
Известно, что огонь охватил наземную цистерну емкостью 200 кубических метров. Затем пламя перекинулось на три другие автоцистерны, которые вскоре взорвались. Также загорелся один прицеп.
360tv.ru: последние новости
Новое жилье. В Клину завершили расселение аварийных домов в 2019 году Пожар на складе стройматериалов под Петербургом локализован Пожар на кузбасской свалке ушел под землю. Загорелась заброшенная шахта
Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загорают на палубе: Военные РФ удивили Запад9
Захарова шокирована приговором россиянки в США93
Безвизовый вопрос: Япония запуталась в отношениях с РФ2
Плоды ультиматума: Мексика договорилась с США1
Кандидат в лидеры тори признался в употреблении наркотиков
Видео
13:40
В МИД возникли проблемы со связью
Политика
03:16
Оценена вероятность выдачи Фирташа США
Общество
03:33
«Я и не пошел бы с вами»: Путин ответил журналистке из США
Политика
02:44
Семья Фриске нашла способ расплатиться с Русфондом
Шоу-бизнес Другое
03:28
У Пескова спросили о встрече Путина и Зеленского
Политика Украина
03:53
Жесткий ответ ВСУ: Зеленский пригрозил Донбассу
Армия Войска
02:02
Сроки отключения горячей воды в России изменятся
Общество
04:03
«До крота и после»: Алибасов отрепетировал свои похороны
Шоу-бизнес
01:18
«Соболь — животное»: Захарова об инциденте с Симоньян
Общество Политика
00:43
В Москве может появиться Саратовский вокзал
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение