Газохранилище взорвалось в Казахстане

В пригороде казахского Шымкента произошел взрыв. Инцидент случился на территории газового хранилища. Об этом сообщил телеканал РЕН со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Взрыв произошел на территории газового хранилища. После этого начался пожар на газозаправочной станции ТОО «Мураз», расположенной на проспекте Жибек Жолы.

Через 1 час и 33 минуты после прибытия на место пожарным удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

Известно, что огонь охватил наземную цистерну емкостью 200 кубических метров. Затем пламя перекинулось на три другие автоцистерны, которые вскоре взорвались. Также загорелся один прицеп.