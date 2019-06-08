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Названа причина одного из крупнейших пожаров в истории Калифорнии 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Вылетевшая из-под кувалды искра или осколок горячего метала стали причиной одного из самых масштабных в истории штата Калифорния пожара Ранч (Ranch), сообщает издание Mercury News со ссылкой на заявление калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).
Пожар, получивший название Мендосино Комплекс (Mendocino Complex), к которому причислили два возгорания Ранч (Ranch) и Ривер (River), возник в регионе в конце июля 2018 года. По данным лесной службы, практически за два месяца пожар достиг площади 459 тысячи акров (более 185 тысяч гектаров). В результате стихии разрушено 280 строений, в том числе 157 жилых домов, погиб один пожарный, еще четверо получили ранения.
Согласно докладу Cal Fire, опубликованному по итогам расследования, причиной возгорания были "искра или металлический осколок, вылетевшие из-под кувалды, которой вбивали… железобетонный кол в землю".
Следователи отмечают, что в день, когда начался пожар, сухая и легко воспламеняемая растительность, а также низкая влажность, высокая температура и сильные ветра привели к экстремальным темпам распространения огня.
Сообщается, что по результатам расследования не были выдвинуты какие-либо обвинения.
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