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Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован 

ТАСС + ещё 5 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожар в жилом доме на Госпитальном валу в Москве, где были эвакуированы все жильцы, потушен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В настоящее время пожар на площади 60 кв. м ликвидирован", — сказал собеседник агентства, добавив, что информация о пострадавших не поступала, а пожар произошел на четвертом этаже.
Ранее сообщалось, что на улице Госпитальный вал, 4а в жилом доме произошло возгорание на площади 40 кв. м, но огонь перешел на деревянные перекрытия, где сгорело еще 20 кв. м. Источник также уточнил, что часть дома, где произошло возгорание, выселена.
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Пожары , Москва
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