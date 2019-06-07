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В Москве сгорел крупный склад: видео 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: МЧС РФ
Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что горит отдельно стоящий склад площадью 600 квадратных метров.
В пятницу, 7 июня, в Москве произошло масштабное возгорание. На улице Волочаевской загорелось складское помещение.
Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС России по городу Москве в 11.42. По прибытии на место происшествия, пожарные расчеты установили, что горит отдельно стоящий склад. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.
Пожарным понадобилось около часа, и вскоре возгорание было ликвидировано. В общей сложности в тушении приняли участие 14 единиц техники и 72 человека личного состава.
Во время тушения произошла детонация хранящихся на складе баллонов с взрывоопасным веществом. Сообщается, что пострадавших в результате возгорания нет.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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