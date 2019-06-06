Пропавших на Урале детей нашли в Екатеринбурге

Екатеринбурге нашли трех пропавших подростков из города Реж Свердловской области . Они доставлены в подразделение полиции, говорится на сайте СУ СК по региону.

Дети ушли из дома в субботу, 1 июня. «Ранее они уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома», — рассказывают следователи.

3 июня к поискам подключились 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Проверялись вокзалы, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки.

"По информации, поступившей 6 июня в 10.30 местного времени (08.30 мск), все трое подростков найдены живыми", — указано в сообщении СК.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Екатеринбург» рассказали, что мальчики решили поехать в Екатеринбург, чтобы «ознакомиться с достопримечательностями». Первую ночь они провели под трубой теплотрассы в Реже. После этого на попутном автомобиле прибыли в региональный центр. Там они ходили по торговым центрам, попрошайничали, ночевали по подъездам жилых домов.