Пожар на кладе строительных материалов в городе Зеленогорске, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в среду в городском управлении МЧС.
"В 6:50 мск объявлена локализация на площади 1 тыс. кв. м", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что на место выехала передвижная лаборатория, которая измерит содержание продуктов горения в воздухе.
Как сообщалось ранее, пожар на складе на улице Красных Курсантов, дом 16 произошел рано утром в среду. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, возгоранию присвоен второй ранг сложности, сведений о пострадавших не поступало.
По данным сервиса Яндекс. Карты, по данному адресу расположен склад торгового дома "Вимос", который владеет еще 40 магазинами строительно-отделочных материалов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.