В Петербурге загорелись склады со стройматериалами

Спасатели тушат пожар площадью 1000 квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге , пожару присвоен второй ранг, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Согласно данным, пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел 5 июня в 3.40 в складском помещении с материалами для загородного строительства.

"В 4.15 подан дополнительный номер вызова №1 бис. В 5.20 ранг пожара повышен до №2", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 60 человек.