Дым до небес: под Екатеринбургом горит склад краски

Складские помещения с лаком и краской, объятые пламенем, представляют угрозу для соседних построек.

В городе Арамиле под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Пользователи социальных сетей публикуют фотоснимки с места событий. Судя по кадрам, над городом поднялся мощный столб густого черного дыма.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. Складские помещения с лаком и краской, объятые пламенем, представляют угрозу для соседних построек.

«Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Для бесперебойной подачи воды для целей пожаротушения задействована пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн.», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске разгорелся мощный пожар. На данный момент он локализован, спасатели продолжают работы по ликвидации пламени.