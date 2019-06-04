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Дым до небес: под Екатеринбургом горит склад краски 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Складские помещения с лаком и краской, объятые пламенем, представляют угрозу для соседних построек.
В городе Арамиле под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочными материалами. Об этом сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.
Пользователи социальных сетей публикуют фотоснимки с места событий. Судя по кадрам, над городом поднялся мощный столб густого черного дыма.
Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. Складские помещения с лаком и краской, объятые пламенем, представляют угрозу для соседних построек.
«Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Для бесперебойной подачи воды для целей пожаротушения задействована пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн.», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске разгорелся мощный пожар. На данный момент он локализован, спасатели продолжают работы по ликвидации пламени.
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Пожары , Екатеринбург
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