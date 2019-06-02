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В Минздраве сообщили о стабильном состоянии госпитализированных после ЧП в Дзержинске 

ТАСС + ещё 27 4 часа назад
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Госпитализированные после взрыва на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске находятся в стабильном состоянии, с улучшением. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава России.
"По состоянию на 09:00 2 июня, после взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске всего за медицинской помощью обратилось 89 человек, 44 работника завода и 45 жителей города. На стационарном лечении состоит 16 человек, из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, с улучшением", — говорится в сообщении ведомства.
В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершилась.
По информации Следственного комитета России, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").
Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.
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Пожары , Происшествия , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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