Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Федор Польшин.
«На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом», — отметил он.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске намерены провести экспертизу сгоревшей башни главного корпуса оружейного завода.
RT на русском: последние новости
В Дзержинске произошли взрывы на ГосНИИ «Кристалл» Четыре сотрудника одесской колонии пострадали во время беспорядков В Подмосковье отчитались о проверках газового оборудования в многоквартирных домах
Пожары , Происшествия , Московская область , Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске70
Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске
Медведев прокомментировал отношения Украины и России3
«Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде»2
В Москве нашли бомжующую шведскую писательницу1
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
02:35
Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение