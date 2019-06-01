Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Федор Польшин.
«На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом», — отметил он.
Обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске намерены провести экспертизу сгоревшей башни главного корпуса оружейного завода.