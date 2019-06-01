Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесные пожары продолжают бушевать в провинции Альберта в Канаде 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В северной части канадской провинции Альберта бушуют крупные лесные пожары. Их дым пока сносит в южном направлении. В результате сильно ухудшилась экологическая ситуация в населенных пунктах, в том числе в Эдмонтоне и Калгари — самых больших городах провинции, агломерации каждого из которых превышают миллион жителей.
В Эдмонтоне и пригородах в течение нескольких дней наблюдаются оранжевое небо и сильная задымленность. Задыхаются от дыма и в Калгари. Власти объявили предупреждение для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, и рекомендуют им ограничивать пребывание на улице, сообщает CBC News.
Внимательно следят за развитием ситуации и в США. Дым уже начал распространяться на штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон и Вайоминг, передает NBC Montana.
По прогнозам портала FireSmoke.ca, дымом в ближайшие дни будет охвачена значительная территория. На севере — до Полярного круга, а на востоке — до атлантических провинций Канады и северо-восточных штатов США, включая города Нью-Йорк и Бостон.
На севере Альберты ситуация с лесными пожарами пока ухудшается. Если 29 мая площадь самого крупного возгорания в районе Чакег-Крик составляла 150 тысяч гектаров, то 30 мая она увеличилось до 230 тысяч гектаров. Площадь еще одного значительного пожара оценивается в 74 тысячи гектаров.
Огонь угрожает населенным пунктам. Уже уничтожено несколько домов. Из опасных районов эвакуированы более 10 тысяч жителей, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
Сгорела квартира - страдает весь дом: на что надеяться погорельцам в Солнечногорске? Пожар в частном доме в Астрахани: три человека погибли, один пострадал В Таганроге локализован пожар площадью 1000 квадратных метров
Комментарии
Пожары , телеканал NBC , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взялись по-крупному: США готовят новые санкции из-за РФ7
Япония изменила отношение к договору с Россией16
«Будет только хуже»: Нардеп Украины пригрозил РФ48
Трагедия в США: Погибли более 10 человек18
Трамп дал нелестную характеристику Меган Маркл2
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение