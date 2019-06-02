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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте 

BFM.RU + ещё 24 14 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
ДТП с участием четырех автомобилей и рейсового автобуса произошло сегодня ан Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей в Москве. Пресс-служба ГИБДД Москвы сообщила о шести пострадавших.
Как передает телеканал «Москва 24», авария произошла из-за выезда каршерингового автомобиля Volkswagen Polo на встречную полосу при попытке перестроиться на большой скорости. В рейсовом автобусе находились 15 человек, никто из них не пострадал.
Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра перекрыли. На данный момент оно полностью восстановлено.
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