Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте

ДТП с участием четырех автомобилей и рейсового автобуса произошло сегодня ан Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей в Москве . Пресс-служба ГИБДД Москвы сообщила о шести пострадавших.

Как передает телеканал «Москва 24», авария произошла из-за выезда каршерингового автомобиля Volkswagen Polo на встречную полосу при попытке перестроиться на большой скорости. В рейсовом автобусе находились 15 человек, никто из них не пострадал.

Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра перекрыли. На данный момент оно полностью восстановлено.