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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве 

Газета.Ru + ещё 20 2 часа назад
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля и рейсовый автобус, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, в результате столкновения пострадали семь человек. Он уточнил, что двух пострадавших деблокировали из легковых машин и передали медикам.
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто.
Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.
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Пожары , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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