Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли и один пострадал на пожаре в частном жилом доме в Астрахани в ночь на среду. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК.
"Три человека погибли в результате пожара, детей среди них нет. Следователи закончили работу на месте пожара, проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание проводки", — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области ТАСС сообщили, что еще один человек — мужчина 1976 года рождения — пострадал. Пожар произошел в доме на улице Ульянова, его площадь составила 80 кв. м.
ТАСС: последние новости
Офис Альфа-банка подожгли во Львове В Якутске школьница погибла после падения с седьмого этажа В Иркутской области причиной пожара, угрожавшего населенным пунктам, мог стать поджог
Пожары , Криминал , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США по дестабилизации России372
Названа главная опасность для Крымского моста9
Названа причина падения рейтинга Путина670
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
«Конченый идиот»: В эфире «России 1» случился скандал271
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение