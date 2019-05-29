Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Астрахани

Три человека погибли и один пострадал на пожаре в частном жилом доме в Астрахани в ночь на среду. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК "Три человека погибли в результате пожара, детей среди них нет. Следователи закончили работу на месте пожара, проводится проверка. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание проводки", — сказали в пресс-службе. В пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области ТАСС сообщили, что еще один человек — мужчина 1976 года рождения — пострадал. Пожар произошел в доме на улице Ульянова, его площадь составила 80 кв. м.