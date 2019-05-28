Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России 

Lenta.ru 1 час назад
Самая дорогая усадьба России из числа предлагаемых в аренду находится в Московской области. Стоимость ее аренды составляет 9,7 миллиона рублей в месяц, свидетельствуют данные аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Вторую строчку рейтинга занимает особняк в Адлерском районе Сочи, который выставлен в аренду за 1,2 миллиона рублей в месяц. Площадь усадьбы составляет 600 квадратных метров, участка — 1,3 гектара. В доме есть открытый бассейн и домашний кинотеатр, на территории расположены гараж и жилье для персонала.
Третья по стоимости съемная усадьба России находится во Всеволожском районе Ленинградской области. 500-метровый дом на участке 54 сотки можно арендовать за 650 тысяч рублей в месяц. Четвертую строчку рейтинга занимает Тверская область, где за 600 тысяч рублей в месяц сдается дом площадью 1,7 тысячи квадратных метров.
Замыкает пятерку самых дорогих арендных особняков России ялтинский объект. Дом площадью 350 квадратных метров на небольшом участке в две сотки предлагается арендовать за 500 тысяч рублей в месяц.
Ранее в мае собственный рейтинг самых дорогих съемных домов Подмосковья представили аналитики компании «Инком-Недвижимость». В их базе данных максимальная ставка составляет 1,4 миллиона рублей в месяц, в этом бюджете предлагается арендовать 700-метровый коттедж в поселке Барвиха.
Последние новости
В России добыли гигантский изумруд Названы самые опасные районы Москвы Курц ушел в отставку
Комментарии
Пожары , Инком-Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru , Московская область , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба задержанного в Косове россиянина20
Косово смогло поставить Сербию на колени
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему10
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть13
Россия потребовала объяснений от Китая181
Видео
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
00:13
«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве
Происшествия Катастрофы
05:14
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть
Украина В мире
01:01
Глава Генштаба ВСУ оконфузился на передовой
В мире Украина
09:29
«Дали по миллиону, чтобы держали язык за зубами»
Шоу-бизнес
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение