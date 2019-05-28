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Офис Альфа-банка подожгли во Львове 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные подожгли офис Альфа-банка во Львове в ночь на вторник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Львовской области.
"Сегодня ночью неизвестные подожгли помещение банка во Львове. Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного жилого дома в помещении отделения ПАО "Альфа-банк" поступило в 03:56", — говорится в сообщении.
Огнем уничтожена или повреждена офисная мебель на площади 15 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание в течение 10 минут. По предварительной информации, никто не пострадал, отмечает пресс-служба.
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Пожары , Происшествия , Альфа-банк , Львов
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