Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Канаде лесной пожар охватил свыше 100 тысяч гектаров 

Российская Газета + ещё 1 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Канаде более 600 пожарных привлечены к тушению лесного пожара, который с конца прошлой недели бушует на севере провинции Альберта. В ликвидации огня также задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника.
Огнем охвачено 105 тысяч гектаров, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CTV. Пожару присвоены шестая, высшая, категория сложности. На помощь пожарным Альберты прибыли огнеборцы из Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарио.
Лесной пожар уже вынудил покинуть свои дома более пяти тысяч местных жителей. Сейчас специалисты пытаются сдержать огонь и не допустить его распространения на город Хай-Левел. Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. Информации о жертвах и разрушениях нет.
Российская Газета: последние новости
Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей Почти в сотне домов Москвы поменяют проводку Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии
Пожары , ИТАР-ТАСС , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда без США? Способна ли Европа справиться с Россией49
Санкции не работают: На Украине вновь говорят о РФ35
Раскрыт «легкий способ» уничтожить С-500110
В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы из-за ВСУ2
Во Владивостоке на машины рухнули бетонные блоки2
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение