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Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство сельского хозяйства России предварительно оценивает ущерб для аграриев Забайкальского края от степных пожаров в 860 миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова.
На юге и юго-востоке Забайкалья огонь уничтожил более 100 жилых домов в 17 населенных пунктах. По данным регионального Минсельхоза, погибли более четырех тысяч коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц.
Как отметил Джамбулат Хатуов, ожидается принятие постановления правительства РФ, на основании которого регион сможет получить средства на восстановление утраченной инфраструктуры.
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Пожары , Джамбулат Хатуов , Правительство РФ , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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