Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей

На юге и юго-востоке Забайкалья огонь уничтожил более 100 жилых домов в 17 населенных пунктах. По данным регионального Минсельхоза, погибли более четырех тысяч коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц.