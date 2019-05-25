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В регионах России горят более 10 тыс. га леса 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лесопожарные формирования в регионах России тушат в субботу более 24 возгораний на площади свыше 10 тыс. га, большинство очагов приходится на Туву и Забайкальский край. Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы федеральной авиалесоохраны.
"На 25 мая 2019 года на территории Российской Федерации действовало 24 лесных пожара на площади 10 404 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в распространенном службой релизе.
В Туве тушат 5 крупных возгораний на общей площади более 4 тыс. га, в Забайкалье — один пожар, охвативший более 3 тыс. га. Лесные пожары также отмечаются в Бурятии, Мордовии, Иркутской, Мурманской и Владимирской областях, а также в Краноярском и Алтайском краях.
К тушению огня привлекли более 1,7 тыс. человек, задействовали 414 единиц техники и 39 воздушных судов. В минувшие сутки потушили 40 лесных пожаров на площади более 3 тыс. га.
Режим ЧС из-за пожаров действует на всей территории Забайкальского края и Республики Тыва.
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Пожары , Забайкальский Край , Республика Тыва
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