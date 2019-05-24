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В Новосибирске более ста человек эвакуировали из детского сада из-за пожара 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше ста человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске из-за неисправности в электрооборудовании, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрощитке, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
"Произошло короткое замыкание в электрощитовой в детском саду №493 на проспекте Дзержинского. Из здания эвакуированы 103 человека, в том числе, 83 ребенка", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дети и персонал не пострадали, сейчас все находятся на прилегающей территории. Пожар уже удалось потушить.
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Пожары , МЧС , РИА Новости , Новосибирск
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