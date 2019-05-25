В Москве эвакуировали жильцов загоревшегося дома

Пожар разгорелся на площади 500 квадратных метров на кровле жилого дома в Москве , жильцы эвакуированы, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МЧС

Согласно информации ведомства, 24 мая в 23.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7.

"По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома. Проведено перемещение жильцов на улицу. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.