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В Москве эвакуировали жильцов загоревшегося дома 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: Москва24
Пожар разгорелся на площади 500 квадратных метров на кровле жилого дома в Москве, жильцы эвакуированы, сообщает в субботу пресс-служба столичного главка МЧС.
Согласно информации ведомства, 24 мая в 23.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7.
"По прибытию пожарных подразделений было установлено, что происходит открытое горение на кровле 5-ти этажного жилого дома. Проведено перемещение жильцов на улицу. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Добавляется, что сведений о пострадавших не поступало.
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Пожары , пожар, Москва , МЧС , Москва
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