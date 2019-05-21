Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кипре прогремели три взрыва 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Минувшим вечером на Кипре прогремели три взрыва, один — у здания страховой компании в Никосии, еще два — в частном секторе города Пафос.
Сработавшее в Никосии самодельное взрывное устройство причинило незначительный ущерб зданию фирмы. Какие-либо другие подробности пока неизвестны.
В Пафосе же ситуация намного яснее. Первый взрыв прогремел в районе Муталлос. Неизвестные заложили самодельное взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, обмотанного поражающими элементами, у входной двери дома 57-летнего жителя города. В момент взрыва в доме помимо хозяина находились его жена и двое детей. Женщина получила незначительные ранения.
Через 25 минут злоумышленник бросил в другое частное строение, принадлежащее 21-летнему киприоту, бутылку с зажигательной смесью. Полиция уже выяснила, что бросавшим оказался как раз сын хозяина первого пострадавшего от взрыва дома.
Таким образом, основной версией случившихся инцидентов являются криминальные разборки. Теперь полиция разыскивает собственника второго подвергшегося нападению жилища, справедлива пологая, что самодельную бомбу в Пафосе заложил именно он.
Российская Газета: последние новости
Поступило сообщение о бомбе в театре оперы и балета в Ереване Новосибирских лесоводов обеспечили спецтранспортом за счет облбюджета Задайте вопрос начальнику ГУ МЧС России по Москве Илье Денисову
Комментарии
Пожары , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ193
Как Запад отреагировал на инаугурацию Зеленского206
Дочь Лужкова продала за 20 долларов квартиры стоимостью $2,6 млн
«Пусть не заглядывает»: Поклонская встала на защиту Крыма187
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве27
Видео
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Политика
«Финальный бой»: Украина не пустит Россию в ПАСЕ
В мире Украина
Крымскому мосту предрекли гибель к 2040 году
Общество
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Зеленский разочаровал Кадырова
Политика
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
В мире
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Галкина обвинили в проигрыше Лазарева
Шоу-бизнес
Назад в 2010: Россиян предупредили о возвращении смога
Погода Общество
Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение