В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В МЧС добавили, что в здании горели мебель и отделка помещения на площади 20 кв. м. Данных о пострадавших не поступало.

По словам источника агентства, по указанному адресу находится гостиница.

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