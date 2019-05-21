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В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек 

RT на русском + ещё 6 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
На северо-востоке Москвы в районе Марфино сотрудники МЧС спасли 15 человек во время пожара в пятиэтажном здании. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
В МЧС добавили, что в здании горели мебель и отделка помещения на площади 20 кв. м. Данных о пострадавших не поступало.
По словам источника агентства, по указанному адресу находится гостиница.
Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области завели уголовное дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.
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Пожары , пожар, Москва , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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