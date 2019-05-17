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«Фениксы» спасли жильцов горевшей столичной 12-этажки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пожарные ликвидировали пожар, возникший в 12-этажном жилом доме на улице Немчинова на севере Москвы.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в столичном главке МЧС.
Отмечается, что к моменту приезду пожарных квартира была охвачена ярким пламенем, а люди не могли выйти из дома из-за сильного дыма и звали на помощь. Их из горящего здания людей выводили с помощью самоспасателей "Феникс", защищающих органы дыхания. Всего из задымленного подъезда было эвакуировано 15 жильцов, одному из них понадобилась медицинская помощь.
Площадь пожара в квартире составила 20 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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