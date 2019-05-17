В Москве загорелось посольство Великобритании

В столице произошло возгорание в посольстве Великобритании , сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщение о возгорании поступило в 18:04 17 мая. Здание находится на Софийской площади. До того, как на место происшествия прибыли пожарные, из посольства эвакуировали 20 человек.

Есть информация, что здание загорелось из-за стиральной машины. В приборе случилось короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 0,5 квадратных метра. Возгорание уже ликвидировано. В результате произошедшего пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.