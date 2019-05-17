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В Москве загорелось посольство Великобритании 

Вести Подмосковья + ещё 7 27 минут назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
В столице произошло возгорание в посольстве Великобритании, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщение о возгорании поступило в 18:04 17 мая. Здание находится на Софийской площади. До того, как на место происшествия прибыли пожарные, из посольства эвакуировали 20 человек.
Есть информация, что здание загорелось из-за стиральной машины. В приборе случилось короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 0,5 квадратных метра. Возгорание уже ликвидировано. В результате произошедшего пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Пожары , Происшествия , АГН "Москва" , Москва , Великобритания
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