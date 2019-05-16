В Приморье действует два лесных пожара на площади 270 га

Лесопожарные бригады в Приморском крае работают на тушении двух природных пожаров, которые действуют на севере региона на площади 270 га. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"На данный момент два пожара площадью 270 гектаров действуют в Тернейском районе", — говорится в сообщении.

Также, по данным администрации края, за минувшие сутки сотрудники лесной охраны потушили 6 возгораний на землях лесного фонда на площади 150 га в шести муниципальных образованиях. К тушению привлекли 90 человек и 23 единицы техники.

Всего с начала года в Приморском крае зарегистрировали 473 лесных пожара на площади 56 тыс. га.