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В Приморье действует два лесных пожара на площади 270 га 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Фото: ТАСС
Лесопожарные бригады в Приморском крае работают на тушении двух природных пожаров, которые действуют на севере региона на площади 270 га. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации Приморского края.
"На данный момент два пожара площадью 270 гектаров действуют в Тернейском районе", — говорится в сообщении.
Также, по данным администрации края, за минувшие сутки сотрудники лесной охраны потушили 6 возгораний на землях лесного фонда на площади 150 га в шести муниципальных образованиях. К тушению привлекли 90 человек и 23 единицы техники.
Всего с начала года в Приморском крае зарегистрировали 473 лесных пожара на площади 56 тыс. га.
ТАСС: последние новости
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Пожары , Приморский Край
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