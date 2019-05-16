Бушующее пламя и черный дым: опубликованы кадры мощного пожара в Ленинградской области

Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метра.

В поселке имени Свердлова Всеволжского района Ленинградской области горят склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики. Об этом сообщили «Звезде» управлении МЧС по Санкт-Петербургу и ЛО.

Сигнал о происшествии поступил в 23.30 по местному времени. В настоящий момент пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метра.

Пользователи социальных сетей выкладывают в интернет кадры пожара. На записи видно, что огромное пламя охватило крупную территорию, в воздухе много дыма и гари.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К ликвидации привлечено 55 человек и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается.