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Бушующее пламя и черный дым: опубликованы кадры мощного пожара в Ленинградской области 

ТК «Звезда» + ещё 25 14 часов назад
Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метра.
В поселке имени Свердлова Всеволжского района Ленинградской области горят склады, хозяйственные постройки и строительные вагончики. Об этом сообщили «Звезде» управлении МЧС по Санкт-Петербургу и ЛО.
Сигнал о происшествии поступил в 23.30 по местному времени. В настоящий момент пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метра.
Пользователи социальных сетей выкладывают в интернет кадры пожара. На записи видно, что огромное пламя охватило крупную территорию, в воздухе много дыма и гари.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. К ликвидации привлечено 55 человек и 14 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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Пожары , Видео , Ленинградская область
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