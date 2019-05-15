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В Прибайкальском нацпарке ликвидировали крупный лесной пожар 

ТАСС + ещё 1 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Лесной пожар площадью 1 тыс. 250 га в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области ликвидировали, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.
"Ликвидирован пожар площадью 1 тыс. 250 га на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", действовавший с 7 мая возле поселка Большое Голоустное Иркутского района", — говорится в сообщении.
Также потушено два крупных очага на общей площади 6 тыс. 550 га: один в Боханском районе, другой — под Ангарском, который в конце апреля начался на землях городских лесов, а 7 мая перешел на земли лесного фонда. 8 мая из-за него было затруднено движение на федеральной трассе Р-255, вдоль дороги пламя погасили, пожар уходил в сторону села Одинск, пояснили ТАСС в пресс-службе правительства.
Действующим на утро 15 мая остается один природный пожар на площади 1 тыс. 500 га в Иркутском районе. Локализовать возгорание планируется к вечеру среды.
Как сообщал ТАСС, пожар в Прибайкальском национальном парке зарегистрировали 7 мая на площади 7 га, которая к утру 9 мая увеличилась до 1 тыс. 100 га, затем до 1 тыс. 250 га. Процесс локализации занял несколько дней из-за ветра и сложного рельефа. Предварительно установлено, что пожар в нацпарк перешел с поля, которое могло загореться из-за сжигания мусора.
В качестве основной версии пожара, который действовал вдоль федеральной трассы между Иркутском и Ангарском, рассматривается поджог.
ТАСС: последние новости
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Пожары , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область
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