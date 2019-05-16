В столице продается гараж за 39 миллионов рублей

На сайте объявлений Avito размещено предложение о продаже гаража за 39 миллионов рублей. Недвижимость площадью 212 квадратных метров находится в Зеленоградском округе Москвы

Владелец поясняет, что от Ленинградского шоссе до гаража всего 200 метров, что является несомненным преимуществом. Использовать объект можно для самых разных целей, считает продавец— например, для склада или майнинговой фермы.

Гараж можно не только купить, но и снять — в этом случае придется платить по 160 тысяч рублей в месяц.