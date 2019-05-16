Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице продается гараж за 39 миллионов рублей 

Вести.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
На сайте объявлений Avito размещено предложение о продаже гаража за 39 миллионов рублей. Недвижимость площадью 212 квадратных метров находится в Зеленоградском округе Москвы.
Владелец поясняет, что от Ленинградского шоссе до гаража всего 200 метров, что является несомненным преимуществом. Использовать объект можно для самых разных целей, считает продавец— например, для склада или майнинговой фермы.
Гараж можно не только купить, но и снять — в этом случае придется платить по 160 тысяч рублей в месяц.
Вести.Ru: последние новости
Крупный пожар в Ленинградской области локализован Пожар на газовой заправке в Чечне полностью потушен Трагедия в "Зимней вишне": кемеровский суд начал рассматривать дело
Пожары , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал41
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты357
Больше не секрет: данные о спутниках РФ «слили» в Сеть6
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского461
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки148
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение