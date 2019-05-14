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В Приамурье ликвидировали шесть из восьми лесных пожаров 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Шесть из восьми лесных пожаров в Приамурье удалось ликвидировать на площади 820 га, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади 5206 га, шесть из которых удалось ликвидировать на площади 820 га", — говорится в сообщении.
Уточняется, что действующими в регионе остаются два возгорания на площади 4270 га в Архаринском и Бурейском районах. На их ликвидации работают 86 человек и 18 единиц техники. В Бурейском районе возгорание локализовано на площади 116 га.
Всего на тушении пожаров за прошедшие сутки было задействовано 222 человека и 48 единиц техники, в том числе четыре самолета Ан-2.
Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области. С начала весны в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров, которые охватили территорию площадью 58 тыс. га.
Приамурье — один из наиболее уязвимых по этому показателю регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания были зафиксированы 27 марта.
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Пожары , Амурская Область
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