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Пять природных пожаров тушат в Приамурье 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять природных пожаров тушат в Амурской области, два из них локализовано на площади 674 га, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области на 11:00 (05:00 мск) зарегистрировано пять природных пожаров, три из которых удалось локализовать на площади 674 га в Свободненском, Бурейском, Зейском районах", — говорится в сообщении.
Уточняется, что действующими остаются два возгорания в Архаринском районе общей площадью 1225 га. На тушении пожаров в регионе работает 161 человек, задействовано 30 единицы техники.
Особый противопожарный режим объявлен на всей территории Амурской области. С начала весны в регионе зарегистрировано 211 природных пожаров, которые охватили территорию площадью 58 тыс. га.
Приамурье — один из наиболее уязвимых по этому показателю регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В нынешнем году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы, первые возгорания были зафиксированы 27 марта.
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Пожары , Амурская Область
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