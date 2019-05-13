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Лесные пожары охватили десятки регионов России 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
До 150 тысяч гектаров возросла площадь лесных пожаров почти в пятидесяти регионах страны. Во многих из них ситуация близка к критической — огонь вплотную подбирается к населенным пунктам и заповедникам. В Амурской, Иркутской, Курганской и Челябинской областях, Бурятии и Забайкальском крае спасатели частично эвакуируют местных жителей.
Контролируемый встречный пал — сегодня главное оружие пожарных авиалесоохраны в борьбе с лесными пожарами. Иначе, как считают специалисты, крупные очаги не остановить.
В лесах вблизи поселка Бухун пожар бушует уже неделю. За это время здесь не было ни дождя, ни снега. Ежедневно ветер меняет свое направление, чем сильно осложняет тушение.
К опасному очагу стянуты силы авиалесоохраны и техника из нескольких районов Иркутской области. Со специальным ранцевым огнетушителем за спиной до кромки пожара порой работникам приходится идти несколько километров. Все для того, чтобы исключить приближение огня к населенным пунктам.
— Тут и техники, и нас много. — Справитесь? — Конечно! Нам не в первый раз.
Только за минувшие выходные стихия подбиралась к поселкам около сорока раз, и во всех случаях ее удалось остановить. Один из крупнейших пожаров на территории Прибайкальского национального парка локализован. Но в огне по-прежнему тысячи гектаров леса. Лучше всего кромки пожаров видны с воздуха — лесная авиация контролирует затушенные очаги, выявляет новые термоточки.
"Дым-точки отрабатываем, записываем координаты, передаем в территориальный отдел, осматриваем территорию по маршруту и далее возвращаемся на посадку", — рассказавает о работе летчик-наблюдатель «Иркутской базы авиационной охраны лесов» Андрей Ретунский.
В двух районах все еще действует режим чрезвычайной ситуации. На остальных территориях запрещено посещение лесов. Зачастую причиной пожаров становятся поджоги. Они могут быть как намеренными, так и случайными: как здесь, совсем рядом с очагом — свежесрубленные вековые сосны, которые черные лесорубы, по всей видимости, просто не успели вывезти до прихода стихии. Пожар мог возникнуть, например, из-за оставленного ими костра.
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Пожары , Забайкальский Край , Республика Бурятия
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