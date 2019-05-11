За сутки в России ликвидировано 170 лесных пожаров

Почти 170 природных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки в России . Самая серьезная ситуация — в Забайкалье, где огонь охватил почти 25 тысяч гектаров. Горят леса в Курганской области , передает телеканал "Россия 24". В зоне огня находится Прибайкальский национальный парк в Иркутской области. Возгорания зафиксированы в республиках Тыва, Бурятия и в Красноярском крае.

В Курганскую область на помощь пожарным была переброшена военная авиация, а также армейские инженерные соединения. Благодаря мониторингу с воздуха алтайским пожарным удалось за сутки ликвидировать четыре новых возгорания. С 1 мая в Алтайском крае установлен особый противопожарный режим, который вводит запрет на сжигание травы и мусора в лесу.

Всего в России общая площадь пожаров достигла 63 тысяч гектаров. Их тушат четыре с половиной тысячи человек.