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За сутки в России ликвидировано 170 лесных пожаров 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Почти 170 природных пожаров было ликвидировано за минувшие сутки в России. Самая серьезная ситуация — в Забайкалье, где огонь охватил почти 25 тысяч гектаров. Горят леса в Курганской области, передает телеканал "Россия 24". В зоне огня находится Прибайкальский национальный парк в Иркутской области. Возгорания зафиксированы в республиках Тыва, Бурятия и в Красноярском крае.
В Курганскую область на помощь пожарным была переброшена военная авиация, а также армейские инженерные соединения. Благодаря мониторингу с воздуха алтайским пожарным удалось за сутки ликвидировать четыре новых возгорания. С 1 мая в Алтайском крае установлен особый противопожарный режим, который вводит запрет на сжигание травы и мусора в лесу.
Всего в России общая площадь пожаров достигла 63 тысяч гектаров. Их тушат четыре с половиной тысячи человек.
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Пожары , Курганская Область
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