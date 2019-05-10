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В Иркутской области бушуют лесные пожары 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Прибайкальском нацпарке Иркутской области площадь пожара за сутки возросла на четверть. Огонь охватил уже почти тысячу триста гектаров. Деревья загорелись из-за того, что лес по соседству не начали тушить вовремя, когда площадь возгорания в нацпарке составляла всего семь гектаров.
Природоохранная прокуратура уже признала ненадлежащей работу министерства лесного комплекса региона и организации, которая управляет нацпарком. Вместе с тем, в целом площадь природных пожаров в Иркутской области за последние сутки сократилась более чем вдвое.
В Курганской области ликвидировали угрозу населённым пунктам от пожаров, сообщает телекнаал "Россия 24". Возгорания в регионе тушат почти тысяча человек при помощи двухсот единиц техники. Применяется авиация и пожарные поезда.
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Пожары , Происшествия , Иркутская Область
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