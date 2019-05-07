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Российские военнослужащие помогли локализовать крупный лесной пожар в Бурятии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Для мониторинга лесопожарной обстановки в Приморском и Хабаровском краях будут использованы специальные беспилотные летательные аппараты.
В Бурятии при помощи военных удалось локализовать крупный лесной пожар. Он возник в труднодоступной местности.
Огонь быстро занял площадь в 30 гектаров и стремительно распространялся.
Очаг удалось локализовать только, когда подключились армейские соединения со спецтехникой.
Тем временем, в Хабаровском и Приморском краях военные беспилотники проводят мониторинг лесопожарной обстановки. В ближайшие дни дроны запустят и над Забайкальем — регионом, где горит самая большая территория, свыше 30 тысяч гектаров.
Там уже больше трех недель действует режим ЧС. Огонь уничтожил больше сотни домов.
Власти региона подготовили списки, согласно которым все пострадавшие получат новое жилье.
В Курганской области беспокойство вызывает не столько масштаб бедствия, сколько скорость, с которой распространяется пламя.
Только за минувшие сутки площадь территории охваченной огнем увеличилась в шесть раз.
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Пожары , Армия , Республика Бурятия
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