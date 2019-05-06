На заповедник «Хакасский» перекинулся степной пожар

Степной пожар перекинулся на лесную часть заповедника "Хакасский", сообщает пресс-служба главы Хакасии

"В воскресение пал травы в Усть-Абаканском районе перекинулся на лесную территорию заповедника "Хакасский". Степной пожар был зафиксирован на участке "Чазы". Его общая протяженность по фронту составила около 12 километров… В течение нескольких часов очаг возгорания был потушен, но в настоящее время еще продолжается ликвидация пожара, поскольку огонь представляет опасность для территории заповедника", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Ущерб от огня подсчитывается. Всего задействовано 11 пожарных и две единицы техники. Глава Хакасии Валентин Коновалов вылетел на место пожара.

За минувшие выходные ликвидировано 20 степных пожаров и 18 палов травы. С 30 апреля по 5 мая в Хакасии зарегистрировано 7 лесных пожаров. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Абазе, Боградском, Усть-Абаканском, Таштыпском и Аскизском районах.